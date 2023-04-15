Каменев: «Дуэль СКА и ЦСКА в финале конференции уже всем приелась. Я поддерживаю «перекрестный» плей-офф»

Бывший хоккеист СКА Василий Каменев высказался о предложении совета директоров КХЛ проводить со следующего сезона перекрестный плей-офф со второго раунда.

«Я лет пять про это говорю. Мне было бы интересно посмотреть дуэль других команд в плей-офф. Мы привыкли, что ЦСКА или СКА играют, например, с «Локомотивом». Ну пусть то же «Локомотив» сыграет с Уфой, с «Ак Барсом» или СКА встретится с «Авангардом» на этом этапе. Можно запустить пробный вариант, посмотреть, как такой плей-офф пойдет. Если не понравится, можно будет вернуться к прежнему варианту. Уже всем приелась дуэль СКА и ЦСКА в финале конференции. В шестой раз они встречаются. А может, это матч, достойный финала Кубка Гагарина. Хоккей должен быть для зрителя. Надо пробовать», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о том, что со следующего сезона в лиге будет действовать перекрестный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне в плей-офф КХЛ действует разделение команд по конференциям до финала Кубка Гагарина, в котором встречаются победители финалов Западной и Восточной конференции.