Лапин может стать игроком московского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Даниил Лапин может перейти в московское «Динамо».

Нынешний сезон 24-летний хоккеист провел в ВХЛ в составе «Дизеля».

Всего Лапин провел в этом сезоне провел 50 матчей за команду, набрав 37 (16+21) очков. «Дизель» занял четвертое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф проиграл «Торосу» в 1/8 финала со счетом 2-4 в серии.