«Автомобилист» — СКА: видеообзор третьего матча серии Кубка Гагарина

«Автомобилист» и СКА встретились в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Игра прошла в Екатеринбурге 21 марта и завершилась победой хозяев — 2:1 ОТ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Автомобилиста». Четвертый матч пройдет 23 марта в Екатеринбурге.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

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