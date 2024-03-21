Терещенко: «Называть этот сезон КХЛ каким-то аномальным я бы не стал»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал результаты в текущем сезоне КХЛ.

«Много неожиданных результатов, новостей в последнее время, много эмоций. Но называть этот сезон, плей-офф в частности, каким-то аномальным я бы не стал. Не стоит забывать, что в этом сезоне лига впервые использует перекрестный плей-офф, что тоже может быть фактором такой непредсказуемости.

Не думаю, конечно, что дело только в новом формате матчей на вылет, но стало заметно интереснее следить за матчами. Было же мнение, что как-то приелись уже одни и те же полуфиналы каждый год. А тут после первого раунда уже Восток с Западом играют.

Поэтому аномалии никакой по этому сезону не вижу. Это спорт, каждая команда хочет побеждать, продвигаться дальше по турниру, абсолютно нормальная история. Думаю, такое только на пользу лиге и нейтральным болельщикам идет. Все-таки следить за тем, как номинальные фавориты пытаются выбраться из тяжелых ситуаций и как их соперники стараются всеми силами дожать и завершить серию, очень интересно», — цитирует Терещенко Legalbet.

В первом раунде плей-офф КХЛ свои выступления завершили сразу два финалиста прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина — ЦСКА и «Ак Барс». Московский клуб проиграл «Локомотиву» (1-4), а команда из Татарстана уступила «Автомобилисту» (1-4).