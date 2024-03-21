Терещенко: «Называть этот сезон КХЛ каким-то аномальным я бы не стал»
Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал результаты в текущем сезоне КХЛ.
«Много неожиданных результатов, новостей в последнее время, много эмоций. Но называть этот сезон, плей-офф в частности, каким-то аномальным я бы не стал. Не стоит забывать, что в этом сезоне лига впервые использует перекрестный плей-офф, что тоже может быть фактором такой непредсказуемости.
Не думаю, конечно, что дело только в новом формате матчей на вылет, но стало заметно интереснее следить за матчами. Было же мнение, что как-то приелись уже одни и те же полуфиналы каждый год. А тут после первого раунда уже Восток с Западом играют.
Поэтому аномалии никакой по этому сезону не вижу. Это спорт, каждая команда хочет побеждать, продвигаться дальше по турниру, абсолютно нормальная история. Думаю, такое только на пользу лиге и нейтральным болельщикам идет. Все-таки следить за тем, как номинальные фавориты пытаются выбраться из тяжелых ситуаций и как их соперники стараются всеми силами дожать и завершить серию, очень интересно», — цитирует Терещенко Legalbet.
В первом раунде плей-офф КХЛ свои выступления завершили сразу два финалиста прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина — ЦСКА и «Ак Барс». Московский клуб проиграл «Локомотиву» (1-4), а команда из Татарстана уступила «Автомобилисту» (1-4).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
|0 - 3
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 2
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|2 : 1 ОТ
|21.03
|19:30
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -