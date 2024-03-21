«Автомобилист» обыграл СКА и повел 3-0 в серии Кубка Гагарина

«Автомобилист» дома в овертайме обыграл СКА в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 2:1.

В основное время за екатеринбургский клуб забил Анатолий Голышев, а за питерскую команду — Арсений Грицюк.

Победу «Автомобилисту» принес гол Кертиса Волка в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0. Четвертый матч пройдет 23 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Голышев — 5 (Романцев), 31:38 — 1:0. Грицюк — 2 (Бардаков), 50:10 — 1:1. Волк — 1 (Мэйсек), 77:12 — 2:1.

Вратари: Аликин — Серебряков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (7+4+4+9) — 43 (10+11+14+8).

Судьи: Наумов, Ромасько.

21 марта. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.