«Автомобилист» встретится с «Металлургом» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина во вторник, 9 апреля. Игра состоится в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Автомобилист» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ-ИН. Начнется эфир в 18.45 по местному времени.

Счет в серии 2-1 в пользу «Металлурга».

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