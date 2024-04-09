КХЛ вернется к лимиту на легионеров в пять человек

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне КХЛ вернет лимит в пять легионеров.

На сезон-2023/24 клубы могли заявлять на матч трех иностранцев — такое решение было принято год назад по инициативе ФХР и Минспорта.

В феврале стало известно, что большинство клубов лиги проголосовало за возвращение к лимиту в пять легионеров. В КХЛ также подчеркнули, что лига считает квоту в пять иностранцев оптимальной для российских клубов.