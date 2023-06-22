«Авангард» заключил контракт на один год с защитником Сергеевым

«Авангард» заключил двусторонний контракт с защитником Дмитрием Сергеевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

На протяжении предыдущих двух сезонов 27-летний хоккеист выступал в ВХЛ за «Омские Крылья», в 83 матчах набрал 28 (9+19) очков.

В составе молодежной сборной России Сергеев стал серебряным призером МЧМ-2016.