«Лада» продлила контракт с нападающим Бодровым на год

«Лада» подписала новый контракт с нападающим Евгением Бодровым.

Срок соглашения с 35-летним игроком рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Большую часть сезона-2022/23 Бодров пропустил из-за травмы. Всего он провел 14 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 8 (4+4) баллов. Нападающий не выступал в КХЛ с сезона-2019/20.

Ранее он играл в лиге за «Ак Барс», «Атлант», «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Северсталь», набрав 158 (57+101) очков в 621 матче.