«Локомотив» заключил новый контракт с защитником Кожевниковым

«Локомотив» в Telegram-канале объявил о полписании нового контракта с защитником Алексеем Кожевниковым.

Соглашение 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до окончания сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне Кожевников провел 26 матчей в КХЛ и забросил свою первую шайбу в лиге.