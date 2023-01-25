«Авангард» проиграл «Трактору» и потерпел третье поражение подряд
«Трактор» на выезде обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2. Для омичей это поражение стало третьим подряд.
В составе победителей забитыми голами отметились Алексей Бывальцев, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Никита Сошников.
За омский клуб шайбы забросили Владимир Ткачев и Алекс Бродхерст.
«Авангард» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Трактор» располагается на 10-й строчке — 54 очка.
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«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Голы: Ткачев — 19 (Найт, Толчинский), 25:46 — 1:0. Бывальцев — 15 (Хэмилтон, Яруллин), 32:43 — 1:1. Ткачев — 11 (Брынцев, Устименко), 33:39 — 1:2. Бурдасов — 19, 53:02 — 1:3. Сошников — 5 (п.в.), 58:29 — 1:4. А. Бродхерст — 2 (Грицюк, Белов), 59:31 — 2:4.
Вратари: Демченко (56:49 — 58:29, 59:18 — 59:31, 59:43) — Устименко.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (9+6+11) — 36 (15+14+7).
Судьи: Бирин, Овчинников.
25 января. Омск. G-Drive Арена.
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