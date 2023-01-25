Зарипов может больше не сыграть в этом сезоне КХЛ

По информации «СЭ», форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне КХЛ. Возможно, что он все-таки проведет за казанцев «формальный» матч, который станет для него прощальным и последним в карьере.

По нашим данным, «Ак Барс» не планирует предлагать Зарипову новый контракт.

В текущем сезоне 41-летний нападающий провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.