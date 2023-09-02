«Авангард» обыграл «Сибирь» на старте сезона КХЛ

«Авангард» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 — 2:1.

У омичей голы забили Райан Спунер и Игорь Гераськин. За клуб из Новосибирска отличился Алексей Яковлев.

«Авангард» следующий матч проведет 7 сентября против «Автомобилиста», а «Сибирь» 4 сентября сыграет с «Барысом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Яковлев — 1 (мен., Шашков, Ефремов), 39:38 — 0:1. Спунер — 1 (Ткачев, Панюков), 41:15 — 1:1. Гераськин — 1 (Спунер, Ткачев), 57:57 — 2:1.

Вратари: Демченко — Красоткин (58:59).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 35 (14+6+15) — 24 (6+9+9).

Судьи: Бондарь, Наумов.

2 сентября. Омск. G-Drive Арена.