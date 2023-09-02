«Динамо» — СКА: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ
«Динамо» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 2 сентября 2023
Московское «Динамо» сыграет дома с санкт-петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканалах КХЛ ТВ, КХЛ Prime, «Матч ТВ» и на сайтах video.khl.ru и matchtv.ru. Также игры КХЛ сезона-2023/24 доступны по подписке на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в разделе «Спорт».
В Казахстане игру «Динамо» — СКА можно посмотреть на телеканале «Qazsport». Следить за играми КХЛ за пределами России можно на сайтах букмекерских контор по регистрации.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|0
|0
|0
|0
|2
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|3
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -
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