«Авангард» продлил контракты с тремя игроками

«Авангард» заключил новые соглашения с защитниками Богданом Денисевичем, Кириллом Спиценко и Никитой Скоробогатовым. Все трое остаются в системе «Авангарда» еще на год, двусторонние контракты позволят им выступать в КХЛ и ВХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Кирилл Спиценко — омич, выступал за юношеские команды «Авангарда», четыре сезона защищал цвета «Омских ястребов» в МХЛ. В последние два сезона также выступал в ВХЛ за «Ижсталь» и «Металлург», всего в Высшей хоккейной лиге провел 38 матчей, набрал 9 (1+8) очков. Кирилл Спиценко имеет опыт выступления в КХЛ: на его счету 10 матчей за «Авангард».

Богдан Денисевич — воспитанник югорского хоккея, три года назад перешел в систему «Авангарда». В прошлом сезоне вызывался в «Авангард», но в официальных матчах участия не принял. Сезон-2020/21 Денисевич провел в новокузнецком «Металлурге». Всего в Высшей лиге у Богдана 54 матча, 11 (3+8) очков.

Никита Скоробогатов за три сезона в МХЛ провел 161 матч, набрал 35 (8+27) очков при показателе полезности «+27». Прошлым летом проходил сборы с новокузнецким «Металлургом», за который на предсезонке сыграл три игры.