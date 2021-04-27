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«Лександ» готов предложить контракт Ларсу Юханссону

22:47
Ларс Юханссон. Фото photo.khl.ru
Ларс Юханссон. Фото photo.khl.ru
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«Лександ» следит за ситуацией с голкипером ЦСКА Ларсом Юхансоном. Шведский клуб готов предложить контракт голкиперу, чье соглашение с московской командой истекает 30 апреля.

«Конечно, мы заинтересованы в голкипере такого калибра. Но очень сложно перебить предложение из КХЛ. Будет очень странно, если ЦСКА решит отпустить его», — отметил генеральный менеджер клуба Томас Юханссон в интервью DT.

В плей-офф КХЛ 33-летний швед провел 22 матча, пропуская в среднем 1,21 шайбы и отражая 95,2 процента бросков. Он уже сделал семь шатаутов, установив рекорд Кубка Гагарина по этому показателю.

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