«Авангард» продлил контракт с Соколовым на два года

Форвард «Авангарда» Дмитрий Соколов подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на 2 года и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне Соколов провел 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ и отметился заброшенной шайбой. В 43 матчах ВХЛ за «Омские Крылья» форвард набрал 47 (27+20) очков и занял третье место в лиге.