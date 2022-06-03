Председатель Правительства России поздравил губернатора Нижегородской области с началом строительства новой ледовой арены

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с началом строительства новой ледовой арены и пожелал команде «Торпедо» удачи и побед. Свое пожелание премьер-министр написал на свитере нижегородского клуба, сообщает пресс-служба «Торпедо».

Согласно проекту, здание ледового дворца будет пятиэтажным, а вместимость трибун составит 12,5 тысячи зрителей. Под куполом дворца разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для керлинга. Стадион станет домашней ареной нижегородского клуба «Торпедо», однако здесь будут проводиться не только хоккейные матчи различных уровней, но также всероссийские соревнования по фигурному катанию, керлингу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, спортивным танцам и единоборствам.

Более того, по замыслу архитекторов, ледовый стадион будет многофункциональным и сможет выступать в качестве площадки для проведения выставок, форумов и концертов.