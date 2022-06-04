Никита Квартальнов: «У Кареева были варианты в Северной Америке»

Агент новичка «Салавата Юлаева» Андрея Кареева Никита Квартальнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание Кареевым однолетнего контракта с уфимским клубом. На протяжении последних двух сезонов вратарь выступал за финский ТПС.

— Мы начали вести переговоры в марте, «Салават Юлаев» проявил большую заинтересованность в Андрее и сделал солидное предложение. У Кареева были варианты в Северной Америке, но в середине мая он позвонил мне и сказал, что готов перейти в «Салават».

Мы договорились с уфимским клубом буквально за пару дней. В «Салавате» сразу дали понять, что сильно заинтересованы в игроке. Проблема была с представителями ТПС, которые не хотели расставаться с Кареевым. В этой ситуации хочу поблагодарить клуб «Салават Юлаев», который работал очень профессионально и грамотно.

Андрей очень доволен, что наконец-то все закончилось. Было потрачено много нервов со всех сторон. Карееву дали солидный контракт, это дает понимание, что в клубе верят в Андрея и видят его первым номером. Кареев горит желанием играть за «Салават» и показывать хороший результат.

В минувшем сезоне 27-летний голкипер провел 50 матчей в чемпионате Финляндии, в среднем пропуская по 2,02 гола за игру и имея процент отраженных бросков 92,1. Также на счету счету 18 игр в плей-офф (1,88 гола в среднем и 92,6 отраженных).