«Авангард» победил «Сибирь»

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» — 3:1. В составе хозяев отличились Роб Клинкхаммер, Сергей Широков и Кирилл Семенов. У гостей забил Мико Руохомаа.

«Авангард» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (43) — седьмая.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Руохомаа — 9 (Шаров), 7:17 — 0:1. Клинкхаммер — 8 (Бек), 9:46 — 1:1. Широков — 7 (бол., Клинкхаммер, Бек), 36:26 — 2:1. Семенов — 10 (п.в., Покка), 59:43 — 3:1.

Вратари: Бобков — Сятери (58:47 — 59:43).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (4+12+11) — 24 (7+10+7).

Судьи: Сидоренко, Хрибик.

19 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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