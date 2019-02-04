"Авангард" обыграл СКА на глазах Моуринью и Черчесова

"Авангард" взял верх над СКА в регулярном чемпионате КХЛ - 2:0. Голами отметились Сергей Широков и Тэйлор Бек.

В параллельном матче ЦСКА обыграл "Динамо" из Минска и оторвался от питерских одноклубников на 3 очка в таблице Западной конференции. "Авангард" поднялся на третью строчку на "Востоке".

Символическое вбрасывание перед началом игры провел знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуринью. После процедуры вбрасывания он поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

Моуринью упал во время вбрасывания перед матчем "Авангард" - СКА 😄 pic.twitter.com/7WVYvP8SJc – СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.

Также на трибунах присутствовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Широков - 17 (Зернов, Михеев), 16:56 - 1:0. Бек - 18 (бол., Фрэнсон, Михеев), 32:52 - 2:0.

Вратари: Бобков - Хелльберг (58:27).

Штраф: 27 - 6.

Броски: 24 (6+11+7) - 22 (2+10+10).

Судьи: Гофман, Раводин.

4 февраля. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха". 5487 зрителей.