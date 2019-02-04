19:38 | Хоккей — КХЛ

Моуринью упал после символического вбрасывания на матче "Авангард" - СКА

4 февраля. Балашиха. Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания в матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА. Фото Александр Федоров, "СЭ" 4 февраля. Балашиха. Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания в матче КХЛ "Авангард" - СКА.
4 февраля. Балашиха. Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания в матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обсудить
28

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью сделал символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА. После этого 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре. Нападающий петербургского клуба Павел Дацюк помог португальцу подняться. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not one of José Mourinho's finer moments. 😬 (🎥: @khl)

Публикация от Sportsnet (@sportsnet) 4 Фев 2019 в 8:47 PST


 

"Авангард" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 75 очков. Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

4 февраля. Балашиха. Падение Жозе Моуринью.

Все о КХЛ - здесь

Обсудить
28
Загрузка...
Материалы других СМИ