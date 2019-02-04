Моуринью упал после символического вбрасывания на матче "Авангард" - СКА

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью сделал символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА. После этого 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре. Нападающий петербургского клуба Павел Дацюк помог португальцу подняться.
Еще никогда Жозе Моуриньо не падал так низко pic.twitter.com/EnJprTReea– Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) 4 февраля 2019 г.
Моуринью упал во время вбрасывания перед матчем "Авангард" - СКА 😄 pic.twitter.com/7WVYvP8SJc– СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.
"Авангард" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 75 очков. Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.
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