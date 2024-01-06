«Лада» в гостях уступила «Авангарду», потерпев третье поражение подряд
«Авангард» одержал победу над «Ладой» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
За омский клуб голами отметились Владимир Ткачев, Валентин Пьянов, Рид Буше, Артем Чмыхов и Николай Прохоркин. У команды из Тольятти шайбы забросили Андрей Алтыбармакян, Павел Куликов и Трой Джозефс.
Для «Лады» это уже третье поражение подряд.
«Авангард» с 63 очками после 46 матчей занимает второе место на «Востоке». «Лада» идет на 5-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 баллов за 49 встреч.
«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Голы: Ткачев — 16 (Буше, Чистяков), 0:29 — 1:0. Пьянов — 8 (Киселевич, Мартынов), 12:23 — 2:0. Буше — 32 (бол., Пьянов, Спунер), 19:09 — 3:0. Чмыхов — 3 (Телегин, Николишин), 22:54 — 4:0. Алтыбармакян — 9, 38:28 — 4:1. Куликов — 1 (Михайлов, Калабушкин), 41:42 — 4:2. Джозефс — 15 (бол., Сафин, М. Березин), 47:36 — 4:3. Прохоркин — 10 (Холодилин, Жафяров), 57:21 — 5:3.
Вратари: Проскуряков (12:21 — 12:23) — Подъяпольский (Трушков, 20:00).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 21 (10+5+6) — 23 (6+10+7).
Судьи: Белов, Оскирко.
Омск. G-Drive Арена.
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Авангард – Лада
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