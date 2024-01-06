Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:20

«Лада» в гостях уступила «Авангарду», потерпев третье поражение подряд

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Николай Прохоркин («Авангард»).
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» одержал победу над «Ладой» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

За омский клуб голами отметились Владимир Ткачев, Валентин Пьянов, Рид Буше, Артем Чмыхов и Николай Прохоркин. У команды из Тольятти шайбы забросили Андрей Алтыбармакян, Павел Куликов и Трой Джозефс.

Для «Лады» это уже третье поражение подряд.

«Авангард» с 63 очками после 46 матчей занимает второе место на «Востоке». «Лада» идет на 5-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 баллов за 49 встреч.

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Голы: Ткачев — 16 (Буше, Чистяков), 0:29 — 1:0. Пьянов — 8 (Киселевич, Мартынов), 12:23 — 2:0. Буше — 32 (бол., Пьянов, Спунер), 19:09 — 3:0. Чмыхов — 3 (Телегин, Николишин), 22:54 — 4:0. Алтыбармакян — 9, 38:28 — 4:1. Куликов — 1 (Михайлов, Калабушкин), 41:42 — 4:2. Джозефс — 15 (бол., Сафин, М. Березин), 47:36 — 4:3. Прохоркин — 10 (Холодилин, Жафяров), 57:21 — 5:3.

Вратари: Проскуряков (12:21 — 12:23) — Подъяпольский (Трушков, 20:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (10+5+6) — 23 (6+10+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
0
Читайте также
Комментатор Рабаданов рассказал про уши Собчак, Хабиба и проблемы Дагестана
Россияне Пономарев и Орлов из «Каролины» оценили победу над «Вашингтоном»
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов — о первой шайбе в сезоне: «Молодым нужно отталкиваться от правильной игры, но забивать вдвойне приятнее»

Джордан Уил — об отметке в 100 очков: «Без команды я бы не смог этого сделать»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 48 30 18 66
2 Авангард 46 30 16 63
3 Сал. Юлаев 46 29 17 61
4 Автомобилист 49 27 22 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 48 26 22 57
7 Ак Барс 46 26 20 54
8 Сибирь 48 21 27 51
9 Амур 46 20 26 48
10 Нефтехимик 48 19 29 47
11 Барыс 47 16 31 39
12 Адмирал 46 14 32 38
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 31 15 66
2 Спартак 48 30 18 66
3 Динамо М 47 30 17 64
4 СКА 47 31 16 63
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 46 24 22 52
7 Северсталь 47 22 25 51
8 Динамо Мн 45 19 26 43
9 Витязь 47 15 32 36
10 Куньлунь РС 48 15 33 36
11 Сочи 48 14 34 34
Результаты / календарь
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
6.01 13:00
Динамо М – Куньлунь РС
 7 : 1
6.01 14:00
Авангард – Лада
 5 : 3
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости