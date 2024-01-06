Джордан Уил — об отметке в 100 очков: «Без команды я бы не смог этого сделать»
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил, забросивший шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:1), в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от ста набранных очков за команду.
— Сегодня достигли отметки в сто очков за «Динамо». Что для вас значит такая круглая цифра?
— С первого дня, как я здесь, ребята были очень гостеприимны ко мне. Это потрясающая команда, и это был отличный год. Спасибо тренерскому штабу и игрокам за то, что были рядом со мной и дали эту возможность. Без команды я бы не смог этого сделать, — сказал Уил корреспонденту «СЭ» Анне Бирюковой.
31-летний канадский форвард выступает за бело-голубых с 2022 года.
«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. Бело-голубые набрали 64 очка в 47 матчах и занимают третье место на «Западе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|48
|30
|18
|66
|2
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|3
|Сал. Юлаев
|46
|29
|17
|61
|4
|Автомобилист
|49
|27
|22
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|48
|26
|22
|57
|7
|Ак Барс
|46
|26
|20
|54
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Амур
|46
|20
|26
|48
|10
|Нефтехимик
|48
|19
|29
|47
|11
|Барыс
|47
|16
|31
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|31
|15
|66
|2
|Спартак
|48
|30
|18
|66
|3
|Динамо М
|47
|30
|17
|64
|4
|СКА
|47
|31
|16
|63
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|ЦСКА
|46
|24
|22
|52
|7
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|8
|Динамо Мн
|45
|19
|26
|43
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь РС
|7 : 1
|6.01
|14:00
|
Авангард – Лада
|5 : 3