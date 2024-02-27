Кубок Гагарина сезона 2023/2024 стартует 29 февраля, в четверг. «Авангард» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Ладой». Матчи серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта и, если потребуется, 9, 11 и 13 марта. Первые две игры пройдут на «G-Drive Арене» в Омске, третья и четвертая — на «Лада-Арене» в Тольятти.

Первый раунд Кубка Гагарина-2024 пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.

«Авангард» набрал 92 очка в регулярном чемпионате КХЛ и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Лады» 78 баллов, команда финишировала на седьмом месте «Востока».

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