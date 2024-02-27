Терещенко: «Никишин стал гладиатором СКА, он на сто процентов готов к НХЛ»

Бывший российский хоккеист Алексей Терещенко поделился мнением о выступлении защитника СКА Александра Никишина в этом сезоне.

«Никишин сильно добавил и стал настоящим гладиатором СКА. И скорость, и бросок, и понимание — все что надо для защитника. Он на сто процентов уже готов к НХЛ. Чем раньше он уедет, тем быстрее обретет там лидерские качества, может даже сходу стать там лидером. Опять же отмечу, что все ребята, которые там играли, говорят о многих факторах. Все зависит от руководства, тренера, партнеров. Если все сойдется, то только тогда твоей игре мало что помешает», — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 22-летний Никишин провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (17+39) очков.