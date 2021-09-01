«Авангард» — ЦСКА: составы команд на стартовый матч сезона КХЛ
18:10
1 сентября состоится матч Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. Стали известны составы команд на эту встречу.
Напомним, в финале Кубка Гагарина-2021 «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.
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