1 сентября состоится матч Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. Стали известны составы команд на эту встречу.

Наш состав на первый матч сезона! Игру покажут 12 канал, Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Прайм ? pic.twitter.com/nr0vMKbihw — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 1, 2021 Представляем состав ЦСКА на первый матч сезона! ?? pic.twitter.com/4uWnxSinoA — ХК ЦСКА Москва (@hccska) September 1, 2021

Напомним, в финале Кубка Гагарина-2021 «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.