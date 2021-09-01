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Никита Тертышный — о просмотре в «Тракторе»: ««Югра» до последнего держала место для меня»

17:45
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный в интервью «СЭ» рассказал, как в межсезонье перешел в челябинский клуб.

— Какими были условия, когда «Трактор» пригласил на просмотр? Дедлайн ставили?

— Дедлайна не было. Мы подписали пробный контракт, потому что у меня был действующий с «Югрой». После плей-офф мы договорились о новом соглашении. В Ханты-Мансийске мне предложили хорошие условия. Потом на меня вышел «Трактор», я поговорил с руководством и Анваром Рафаиловичем. «Югра» пошла на уступки, за что ей огромное спасибо — поняли мою ситуацию и до последнего держали место для меня, если я вдруг вернусь. Дедлайна, повторюсь, не было. Понятно, что с решением не стали бы тянуть до 30 августа, а объявили бы раньше. Вот после турнира в Сочи сказали, что хотят меня оставить, и мы подписали контракт.

— На льду вы, наверное, начали тренироваться одним из первых?

— Летом я сам снимал лед, катался, тренировался. Всех вместе нас собрали 13 июля — и мы начали работать с командой.

— Как нашли сочетание с Седлаком и Абрамовым?

— Это произошло, когда Томаш Гика травмировался. Сначала я был с Основиным и Бывальцевым. Но тогда мы не выходили на лед, а тренировались четыре дня на земле. Льда не было — это были пятерки для футбола и баскетбола.

— Тем не менее уже тогда главный тренер приметил вашу тройку.

— Мне в начале сборов говорили, где меня видят. Но это же не самое главное. Меня могли и в четвертое звено поставить, если тренер так решит. Важно, как взаимодействует тройка. Если она не работает, тренер ее уберет. У нас большая конкуренция, все ребята сильные, что только идет на пользу команде.

Полностью интервью Никиты Тертышного читайте здесь

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Михаил Скрыль все материалы автора

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