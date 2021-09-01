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Алексей Морозов: «Клубы КХЛ не имеют задолженностей по зарплатам перед игроками за прошлый сезон»

18:22
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Все клубы КХЛ выплатили заработные платы игрокам за прошлый сезон, сообщил президент лиги Алексей Морозов.

«Мы работаем в этом направлении, — цитирует Морозова ТАСС 1 сентября. — И с Андреем Зубаревым была ситуация, но «Спартак» все долги погасил и перед ним, и перед другими игроками.

Сейчас у клубов нет долгов по заработной плате за прошлый сезон, только московское «Динамо» не выплатило часть бонусов своим игрокам. На этой неделе планируем встретиться с новым руководством клуба и пообщаться на эту тему".

Сегодня сезон в КХЛ стартует матчем «Авангард» — ЦСКА. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12274029

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Евгений Петров все материалы автора

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