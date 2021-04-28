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«Авангард» — ЦСКА: прямая трансляция шестого матча финала Кубка Гагарина

18:00
Хоккеисты «Авангарда». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты «Авангарда». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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28 апреля «Авангард» в Балашихе проведет шестой матч финальной серии Кубка Гагарина-2021 с ЦСКА. Встреча начнется в 19.00 (по московскому времени). Счет в серии: 3-2 в пользу «Авангарда».

В первой игре омичи на выезде обыграли армейцев со счетом 4:1. Во втором матче команда Игоря Никитина сравняла счет в серии — 3:0, а в третьем на выезде армейцы вышли вперед — 2:1. Команда Хартли восстановила баланс в четвертой игре — 4:3 ОТ и вышла вперед по итогам пятого матча в серии — 2:0.

Финальная серия Кубка будет состоять максимум из семи игр и продлится до четырех побед.

Следить за трансляцией матча «Авангард» — ЦСКА можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Авангард» — ЦСКА

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры