«Авангард» — ЦСКА: прямая трансляция шестого матча финала Кубка Гагарина
18:00
28 апреля «Авангард» в Балашихе проведет шестой матч финальной серии Кубка Гагарина-2021 с ЦСКА. Встреча начнется в 19.00 (по московскому времени). Счет в серии: 3-2 в пользу «Авангарда».
В первой игре омичи на выезде обыграли армейцев со счетом 4:1. Во втором матче команда Игоря Никитина сравняла счет в серии — 3:0, а в третьем на выезде армейцы вышли вперед — 2:1. Команда Хартли восстановила баланс в четвертой игре — 4:3 ОТ и вышла вперед по итогам пятого матча в серии — 2:0.
Финальная серия Кубка будет состоять максимум из семи игр и продлится до четырех побед.
Следить за трансляцией матча «Авангард» — ЦСКА можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.
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