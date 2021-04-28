Бурмистров о том, что Воронков играл с переломом челюсти: «Он пацан оголтелый. Меня это не удивило»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» поделился эмоциями от серии финала Восточной конференции с «Авангардом» (3-4).

— Серия была достойна финала. Так, как ребята ложились под шайбы, до вратарей шайба вообще не доходила. Сильная серия была. Все не вспомнить. Посмотреть на ребят после игры — чтобы кто-то сидел без льда, такого я не видел. Все с травмами.

— Воронков вас удивил? Он вышел с переломом челюсти и в седьмом матче набрал 2 очка.

— Он пацан оголтелый, меня это совсем не удивило. Ему сделали операцию на следующий день после травмы, поставили шину. Он все равно сказал, что будет играть.

— Из-за чего убрали иностранцев из состава по ходу серии, на ваш взгляд?

— Сложно сказать, решение принимали не игроки, а тренерский штаб.

(Артур Хайруллин)

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