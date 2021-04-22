ЦСКА победил «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
ЦСКА обыграл «Авангард» со счетом 2:1 в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Армейцы повели в серии 2-1.
Для московского клуба эта победа стала волевой: «Авангард» открыл счет в матче усилиями Рида Буше. Затем в составе ЦСКА по шайбе забросили Константин Окулов и Максим Шалунов.
Окулов набрал 19 (6+13) очков в этом плей-офф и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.
Четвертый матч финальной серии состоится 24 апреля в Балашихе.
КХЛ. Кубок Гагарина
Финал. Третий матч
«Авангард» — ЦСКА — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Буше — 7 (Каски, Найт), 12:38 — 1:0. Окулов — 6 (Попов, Шалунов), 18:36 — 1:1. Шалунов — 12 (Окулов, Робинсон), 48:53 — 1:2.
Вратари: Грубец (58:09) — Юханссон.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (10+9+6) — 28 (11+12+5).
Судьи: Беляев, Гофман.
22 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 2399 зрителей.
Счет в серии: 1-2
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю