ЦСКА победил «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Авангард» со счетом 2:1 в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Армейцы повели в серии 2-1.

Для московского клуба эта победа стала волевой: «Авангард» открыл счет в матче усилиями Рида Буше. Затем в составе ЦСКА по шайбе забросили Константин Окулов и Максим Шалунов.

Окулов набрал 19 (6+13) очков в этом плей-офф и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Четвертый матч финальной серии состоится 24 апреля в Балашихе.

КХЛ. Кубок Гагарина

Финал. Третий матч

«Авангард» — ЦСКА — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Буше — 7 (Каски, Найт), 12:38 — 1:0. Окулов — 6 (Попов, Шалунов), 18:36 — 1:1. Шалунов — 12 (Окулов, Робинсон), 48:53 — 1:2.

Вратари: Грубец (58:09) — Юханссон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (10+9+6) — 28 (11+12+5).

Судьи: Беляев, Гофман.

22 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 2399 зрителей.

Счет в серии: 1-2