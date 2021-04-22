Московское «Динамо» продлило контракт с Александром Еременко

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем Александром Еременко.

41-летний голкипер подписал соглашение до конца сезона-2021/22.

Легенда — еще на год в «Динамо»!



Александр Еременко подписал новый контракт с клубом ?



Подробности: https://t.co/zytTdVSJ9r pic.twitter.com/szRfuth8w5 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 22, 2021

Еременко выступал за «Динамо» с 2002 по 2005 год, в 2011 году голкипер вернулся в московский клуб, где выступает по настоящее время. В сезоне-2020/21 он провел за команду 30 матчей и одержал 18 побед, пять из которых — без пропущенных шайб.