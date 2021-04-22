Московское «Динамо» продлило контракт с Александром Еременко
19:09
Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем Александром Еременко.
41-летний голкипер подписал соглашение до конца сезона-2021/22.
Легенда — еще на год в «Динамо»!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 22, 2021
Александр Еременко подписал новый контракт с клубом ?
Подробности: https://t.co/zytTdVSJ9r pic.twitter.com/szRfuth8w5
Еременко выступал за «Динамо» с 2002 по 2005 год, в 2011 году голкипер вернулся в московский клуб, где выступает по настоящее время. В сезоне-2020/21 он провел за команду 30 матчей и одержал 18 побед, пять из которых — без пропущенных шайб.
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю