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Московское «Динамо» продлило контракт с Александром Еременко

19:09
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Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем Александром Еременко.

41-летний голкипер подписал соглашение до конца сезона-2021/22.

Еременко выступал за «Динамо» с 2002 по 2005 год, в 2011 году голкипер вернулся в московский клуб, где выступает по настоящее время. В сезоне-2020/21 он провел за команду 30 матчей и одержал 18 побед, пять из которых — без пропущенных шайб.

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