«Авангард» разгромил «Барыс», тройка Ткачев — Найт — Буше набрала 13 очков на троих

«Авангард» разгромил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб на своем льду выиграл со счетом 6:0.

Тройка Владимир Ткачев — Корбэн Найт — Рид Буше набрала 13 очков на троих. На счету Найта три заброшенных шайбы, гол и ассистентский покер у Ткачева и Буше.

Еще один гол забил нападающий Владимир Брюквин.

Голкипер Василий Демченко сделал первый «сухарь» в нынешнем сезоне. Для него этот матч был 250-м в карьере в КХЛ.

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«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Буше — 11 (Ткачев), 2:31 — 1:0. Найт — 4 (Ткачев, Буше), 23:06 — 2:0. Ткачев — 6 (Буше), 25:22 — 3:0. Найт — 5 (Ткачев, Буше), 35:47 — 4:0. Брюквин — 4 (Дергачев), 45:41 — 5:0. Найт — 6 (Буше, Ткачев), 57:22 — 6:0.

Вратари: Демченко — Гудачек (Бояркин, 25:22).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (6+12+10) — 18 (5+6+7).

Судьи: Сидоренко, Щенев.

25 октября. Омск. G-Drive Арена.