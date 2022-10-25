КХЛ: «Сибирь» — «Спартак», «Авангард» — «Барыс» и другие матчи 25 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

12.30 мск. «Адмирал» — «Северсталь»

15.30. «Сибирь» — «Спартак»

16.30. «Авангард» — «Барыс»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут