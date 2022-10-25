СКА успешнее всех использует тренерские запросы в КХЛ
Пресс-служба КХЛ представила статистику по эффективности использования тренерского запроса.
Топ-5 клубов по проценту успешных запросов за все время
1. СКА — 48,1% (13/27)
2. «Металлург» — 47,6% (10/21)
3. «Спартак» — 47,5% (19/40)
4. «Ак Барс» — 46,4% (13/28)
5. «Адмирал» — 42,9% (6/14)
Тренерские запросы по сезонам
2017/2018 — 25% успешных (39/156)
2018/2019 — 28% (37/132)
2019/2020 — 35% (45/127)
2020/2021 — 37% (50/135)
2021/2022* - 51% (30/76)
2022/2023** - 46% (13/28)
* - начиная с сезона 2021/2022 команды в случае неудачного запроса получали малый штраф за задержку игры.
** - по состоянию на 20.10.2022.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|22
|20
|2
|41
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|8
|31
|4
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Северсталь
|23
|9
|14
|23
|9
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|22
|15
|7
|33
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|22
|11
|11
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|21
|9
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|9
|Трактор
|22
|8
|14
|19
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
Результаты / календарь
15.10
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23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
|25.10
|12:30
|
Адмирал – Северсталь
|2 : 1 Б
|25.10
|15:30
|
Сибирь – Спартак
|4 : 3
|25.10
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
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