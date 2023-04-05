«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в третьем матче финала Востока
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в третьем матче финала Восточной конференции — 3:2. Встреча прошла в Омске.
Счет в игре во втором периоде на 14-й минуте открыл нападающий омской команды Рид Буше.
Затем в третьем периоде на 6-й минуте преимущество удвоил форвард Владимир Ткачев, а на 15-й минуте защитник казанской команды Никита Евсеев отыграл одну шайбу. Через 2 минуты нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сравнял счет.
В овертайме забил форвард Вадим Шипачев и принес клубу из Казани победу.
«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Третий матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Буше — 8 (Шарипзянов, Ткачев), 33:14 — 1:0. Ткачев — 3 (Буше), 45:53 — 2:0. Евсеев — 1 (Радулов), 54:25 — 2:1. Радулов — 8 (бол., Юдин, Шипачев), 56:33 — 2:2. Шипачев — 2 (Кагарлицкий, Евсеев), 72:45 — 2:3.
Вратари: Демченко — Билялов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 37 (12+13+3+9) — 34 (4+15+13+2).
Судьи: Беляев, Оленин.
5 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
Счет в серии: 1-2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|5.04
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ