«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в третьем матче финала Востока

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в третьем матче финала Восточной конференции — 3:2. Встреча прошла в Омске.

Счет в игре во втором периоде на 14-й минуте открыл нападающий омской команды Рид Буше.

Затем в третьем периоде на 6-й минуте преимущество удвоил форвард Владимир Ткачев, а на 15-й минуте защитник казанской команды Никита Евсеев отыграл одну шайбу. Через 2 минуты нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сравнял счет.

В овертайме забил форвард Вадим Шипачев и принес клубу из Казани победу.

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Третий матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Буше — 8 (Шарипзянов, Ткачев), 33:14 — 1:0. Ткачев — 3 (Буше), 45:53 — 2:0. Евсеев — 1 (Радулов), 54:25 — 2:1. Радулов — 8 (бол., Юдин, Шипачев), 56:33 — 2:2. Шипачев — 2 (Кагарлицкий, Евсеев), 72:45 — 2:3.

Вратари: Демченко — Билялов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 37 (12+13+3+9) — 34 (4+15+13+2).

Судьи: Беляев, Оленин.

5 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Счет в серии: 1-2