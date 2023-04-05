Максим Рыбин: «Никогда не видел такую беззубую «Магнитку»

Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о выступлении «Металлурга» в текущем плей-офф КХЛ.

«Я удивлен, что убрали Воробьева. Я бы спрашивал с ребят, которые играли. Не было огня в глазах, пожалуй никогда не видел такую беззубую «Магнитку». Хотя текущий состав очень сильный, топовая команда, но выглядело все, как из-под палки. Были моменты, когда защитники пропускали очень легкие голы. Думаю, новый тренерский штаб состав подчистит. Что касается Воробьева, он востребован в России и без работы не останется», — цитирует Рыбина Legalbet.

«Металлург» в текущем плей-офф КХЛ дошел до четвертьфинала турнира, где в четырех матчах уступил «Авангарду» (4-0).

3 апреля руководство магнитогорского клуба объявило об отставке главного тренера команды Ильи Воробьева.