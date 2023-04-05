Билялетдинов верил, что «Ак Барс» отыграется с 0:2 в третьем матче с «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1) в третьем матче финала Восточной конференции.

— Сложная игра. Удаления сломали нам первый период, долго приходили в порядок. Но ребята молодцы.

— Что поменяли?

— Нашли слова, которые помогли. Пусть это останется в команде.

— Вы верили, что при 0:2 можно отыграться?

— Что вы за вопросы задаете? Конечно, я уверен в команде. Иначе зачем выходить?

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.