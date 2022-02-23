Арсений Грицюк: «Такие партнеры как Сергей Толчинский и Корбэн Найт меня устраивают»
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк принял участие в контрольном матче против ЦСКА (2:0).
— Насколько отличается этот хоккей от того, который был на Олимпиаде?
— Отличается безусловно. Система другая, ребята другие. Ребята меня очень хорошо встретили, я счастлив, что вернулся. Сейчас мы готовимся к плей-офф, это был заключительный матч. В принципе, неплохо сыграли — главное выиграли. Я думаю, нам нужно искать сейчас вот эти победы. Чтобы каждый мог понимать, что мы можем выигрывать.
— Сейчас отрабатывается схема на плей-офф?
— Да, мы уже все знаем, что делать. Весь сезон над этим работаем, можно сказать, что сегодня была контрольная работа. Считаю, что мы неплохо сыграли. Ноль пропустили — и это то, что нам надо. Надо за это цепляться.
— Как ты думаешь, в том сочетании, в котором вы выходили — так же будет на плей-офф? Или вы готовы в разных сочетаниях играть?
— Я знаю этих ребят, весь сезон с ними играю. Такие партнеры как Сергей Толчинский и Корбэн Найт меня устраивают (смеется).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|19:30
|
Йокерит – Спартак
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -