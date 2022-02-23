Арсений Грицюк: «Такие партнеры как Сергей Толчинский и Корбэн Найт меня устраивают»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк принял участие в контрольном матче против ЦСКА (2:0).

— Насколько отличается этот хоккей от того, который был на Олимпиаде?

— Отличается безусловно. Система другая, ребята другие. Ребята меня очень хорошо встретили, я счастлив, что вернулся. Сейчас мы готовимся к плей-офф, это был заключительный матч. В принципе, неплохо сыграли — главное выиграли. Я думаю, нам нужно искать сейчас вот эти победы. Чтобы каждый мог понимать, что мы можем выигрывать.

— Сейчас отрабатывается схема на плей-офф?

— Да, мы уже все знаем, что делать. Весь сезон над этим работаем, можно сказать, что сегодня была контрольная работа. Считаю, что мы неплохо сыграли. Ноль пропустили — и это то, что нам надо. Надо за это цепляться.

— Как ты думаешь, в том сочетании, в котором вы выходили — так же будет на плей-офф? Или вы готовы в разных сочетаниях играть?

— Я знаю этих ребят, весь сезон с ними играю. Такие партнеры как Сергей Толчинский и Корбэн Найт меня устраивают (смеется).