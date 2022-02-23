Хартли: «Грицюк — отличный пример развития игрока, мы видим его прогресс»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в контрольном матче, а также поделился мнением о прогрессе нападающего Арсения Грицюка.
— Сегодня старались играть в стиле плей-офф?
— Я очень доволен качеством нашей игры. Мы были терпеливы, отнеслись к сегодняшней встрече, как к выездному матчу плей-офф. Именно это нас ожидает в первых двух матчах первой серии. Ребята были сконцентрированы, надежны в обороне, мы забили в большинстве. Думаю, во втором и третьем периоде мы катались лучше. В первом же периоде были немного нерешительны. Но затем вернулись к своей игре и очень хорошо себя показали.
— В раздевалке вы сказали, что нам нужно совершенствоваться шаг за шагом. Расскажите, что это значит?
— В плей-офф главное — самоотдача. Важен не только талант, но и дисциплина, а такие нюансы, как блокированные броски, вбрасывания, заслон обзора вратарю, зачастую решают исход целой серии. Казань будет готова, мы будем готовы. Сейчас настает время для настоящих воинов. Плей-офф — дело чемпионов.
— Довольны игрой первого звена и в частности Грицюка?
— Грицюк — отличный пример развития игрока. С того самого дня, как он приехал в расположение команды три года назад, мы видим его прогресс. И это его заслуга. Он старается, серьезно относится к делу, стремится учиться. Мы всегда стремимся обучить, но, как в школе, должно быть еще и желание обучаться, стремление работать. У него это есть. Если посмотреть на то, как он играет за наш клуб, как выступил за сборную, я ни капли не удивлен, ведь это отличная история успеха, — сказал Хартли.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
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|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|19:30
|
Йокерит – Спартак
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -