Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в контрольном матче, а также поделился мнением о прогрессе нападающего Арсения Грицюка.

— Сегодня старались играть в стиле плей-офф?

— Я очень доволен качеством нашей игры. Мы были терпеливы, отнеслись к сегодняшней встрече, как к выездному матчу плей-офф. Именно это нас ожидает в первых двух матчах первой серии. Ребята были сконцентрированы, надежны в обороне, мы забили в большинстве. Думаю, во втором и третьем периоде мы катались лучше. В первом же периоде были немного нерешительны. Но затем вернулись к своей игре и очень хорошо себя показали.

— В раздевалке вы сказали, что нам нужно совершенствоваться шаг за шагом. Расскажите, что это значит?

— В плей-офф главное — самоотдача. Важен не только талант, но и дисциплина, а такие нюансы, как блокированные броски, вбрасывания, заслон обзора вратарю, зачастую решают исход целой серии. Казань будет готова, мы будем готовы. Сейчас настает время для настоящих воинов. Плей-офф — дело чемпионов.

— Довольны игрой первого звена и в частности Грицюка?

— Грицюк — отличный пример развития игрока. С того самого дня, как он приехал в расположение команды три года назад, мы видим его прогресс. И это его заслуга. Он старается, серьезно относится к делу, стремится учиться. Мы всегда стремимся обучить, но, как в школе, должно быть еще и желание обучаться, стремление работать. У него это есть. Если посмотреть на то, как он играет за наш клуб, как выступил за сборную, я ни капли не удивлен, ведь это отличная история успеха, — сказал Хартли.