Тахир Мингачев: «Готов на сто процентов помочь команде в плей-офф»

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев подвел итоги контрольного матча против «Авангарда» (0:2).

— Была хорошая игра, все ребята бились и старались. Мы понимаем к чему готовиться. Немного не повезло — удалились. Пропустили ненужный гол. Разберем ошибки — где нужно правильнее сыграть, сделаем выводы и пойдем дальше.

­- До старта плей-офф осталось 6 дней. Какая готовность сейчас у тебя и команды?

— Тренеры знают, что лучше давать и какие тренировки делать. Я готов на сто процентов помочь команде в плей-офф. Команда готова, тренеры по физподготовке все подправят. Подготовимся на высшем уровне и все у нас будет хорошо.

— Соперник ЦСКА по первому раунду «Локомотив» строго играет в своей зоне. Сегодняшний матч может быть в какой-то степени репетицией старта плей-офф?

— Сейчас мы не смотрим на команды соперников. Обращаем внимание только на свою игру. Мы делаем то, что нам говорят тренеры и только так можно будет завоевать кубок.