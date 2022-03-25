Грицюк: «Столько усилий прилагаешь, чтобы забить гол, и в итоге нарушение. Конечно, чуть-чуть «Авангард» подломало»

Грицюк рассказал, как на команду повлияли три отменные шайбы в матче с «Металлургом»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк подвел итоги четвертого матча серии полуфинала Восточной конференции против «Металлурга» (1:5).

— Плохой старт выдали — пропустили три шайбы. Потом вроде начали находить свою игру, но там чуть-чуть не повезло — не засчитали несколько голов, и, в принципе, все по делу. Не особо доволен результатом своей игры. Будем делать выводы и возвращаться в серию, теперь она будет до двух побед.

— Три отменённых шайбы — как они сказались на психологическом состоянии команды?

— Не то чтобы сломало, но всё равно: ты столько усилий прилагаешь, чтобы забить этот гол, и в итоге где-то нарушаешь правила. Конечно, всё справедливо и по делу, но чуть-чуть, может, подломало. Толчинский забил — подрасстроился, я забил — тоже подрасстроился. Конечно, на психологическом уровне это сильно сказывается, но на работоспособности — не думаю, — приводит слова Грицюка сайт «Авангарда».

В сегодняшнем матче нападающий стал атором единственного гола омской команды, также одно его взятие ворот было отменено из-за положения вне игра. Всего в плей-офф КХЛ-2021/22 на счету Грицюка семь очков (4+3).

Счет в серии между командами стал — 2:2. Следующая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.