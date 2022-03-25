Грицюк: «Столько усилий прилагаешь, чтобы забить гол, и в итоге нарушение. Конечно, чуть-чуть «Авангард» подломало»
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк подвел итоги четвертого матча серии полуфинала Восточной конференции против «Металлурга» (1:5).
— Плохой старт выдали — пропустили три шайбы. Потом вроде начали находить свою игру, но там чуть-чуть не повезло — не засчитали несколько голов, и, в принципе, все по делу. Не особо доволен результатом своей игры. Будем делать выводы и возвращаться в серию, теперь она будет до двух побед.
— Три отменённых шайбы — как они сказались на психологическом состоянии команды?
— Не то чтобы сломало, но всё равно: ты столько усилий прилагаешь, чтобы забить этот гол, и в итоге где-то нарушаешь правила. Конечно, всё справедливо и по делу, но чуть-чуть, может, подломало. Толчинский забил — подрасстроился, я забил — тоже подрасстроился. Конечно, на психологическом уровне это сильно сказывается, но на работоспособности — не думаю, — приводит слова Грицюка сайт «Авангарда».
В сегодняшнем матче нападающий стал атором единственного гола омской команды, также одно его взятие ворот было отменено из-за положения вне игра. Всего в плей-офф КХЛ-2021/22 на счету Грицюка семь очков (4+3).
Счет в серии между командами стал — 2:2. Следующая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|25.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -