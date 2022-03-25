Зернов: «Здорово сработали видеотренеры «Металлурга», отменили такие голы, которые могли стать переломными»
Нападающий «Металлурга» Денис Зернов прокомментировал победу над «Авангардом» (5:1) в четвертом матче серии полуфинала «Востока».
«Хорошая игра, много эмоций показали. Здорово, что не дали себя в обиду, реализовали свои моменты. Готовимся к следующему матчу. Особенные чувства в отношении «Авангарда»? Стараюсь сконцентрироваться на своей игре и не обращать внимания на сторонние факторы. Просто играть в свое удовольствие, получать удовольствие от игры. Не смотреть на то, что здесь до сих пор висят мои фотографии, что с трибун кричат.
Мои голы? Здорово сыграли партнеры, хорошие передачи отдали. Здорово еще у нас сегодня сработали видеотренеры, отменили такие голы в наши ворота, которые могли стать переломными. Сегодня все сработали здорово", — приводит слова Зернова сайт КХЛ.
Нападающий в сегодняшнем матче отметился дублем в ворота «Авангарда». Всего в плей-офф КХЛ-2021/22 на счету Зернова семь очков (6+1).
Счет в серии между командами стал — 2:2. Следующая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.
|Западная конференция
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|СКА
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|68
|2
|Динамо М
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|30
|18
|64
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|Йокерит
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|ЦСКА
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|29
|18
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|5
|Северсталь
|49
|28
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|6
|Спартак
|48
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|8
|Динамо Мн
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|23
|24
|54
|9
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|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|25.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -