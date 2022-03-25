Зернов: «Здорово сработали видеотренеры «Металлурга», отменили такие голы, которые могли стать переломными»

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов прокомментировал победу над «Авангардом» (5:1) в четвертом матче серии полуфинала «Востока».

«Хорошая игра, много эмоций показали. Здорово, что не дали себя в обиду, реализовали свои моменты. Готовимся к следующему матчу. Особенные чувства в отношении «Авангарда»? Стараюсь сконцентрироваться на своей игре и не обращать внимания на сторонние факторы. Просто играть в свое удовольствие, получать удовольствие от игры. Не смотреть на то, что здесь до сих пор висят мои фотографии, что с трибун кричат.

Мои голы? Здорово сыграли партнеры, хорошие передачи отдали. Здорово еще у нас сегодня сработали видеотренеры, отменили такие голы в наши ворота, которые могли стать переломными. Сегодня все сработали здорово", — приводит слова Зернова сайт КХЛ.

Нападающий в сегодняшнем матче отметился дублем в ворота «Авангарда». Всего в плей-офф КХЛ-2021/22 на счету Зернова семь очков (6+1).

Счет в серии между командами стал — 2:2. Следующая игра пройдет 26 марта в Магнитогорске.