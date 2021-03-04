Арбитр, потерявший сознание во время матча Кубка Гагарина, окончательно пришел в себя и не будет госпитализирован

Линейный судья Юрий Иванов, потерявший сознание во время матча Кубка Гагарина «Авангард» — «Автомобилист» в Балашихе, пришел в себя во время обследования в скорой помощи.

После осмотра врачи поставили диагноз «пищевой спазм» и не стали госпитализировать арбитра. В настоящий момент он находится на арене в судейской и в пятницу утром отправится на обследование.