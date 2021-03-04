Кубок Гагарина, первый раунд: расписание и результаты матчей 4 марта
10:00
Сегодня, 4 марта, в КХЛ пройдут вторые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.
Кубок Гагарина
1/4 финала конференций
Вторые матчи
Западная конференция
Счет в серии: 1-0
Начало — в 19.30 (мск)
«Динамо» (Москва) — «Северсталь»
Счет в серии: 1-0
Начало — в 19.30 (мск)
Восточная конференция
Счет в серии: 1-0
Начало — в 17.00 (мск)
Счет в серии: 1-0
Начало — в 19.30 (мск)
Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.
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