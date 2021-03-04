Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча первого раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо» (5:2).

«Мы подошли к игре в другом психологическом состоянии. Хоккеисты не были так зажаты. Игра складывалась для нас ровно, играли, действительно, дисциплинированно. Единственное, в конце второго периода за десять секунд мы пропустили гол с удаления. Я рад, что нас этот гол не сломил. Очень хорошо сыграли третий период. По заданию, не откатывались, когда нужно поддавливали, заставили динамовцев ошибиться в тех двух голах, которые забили. Ребята молодцы. Ребят с победой. Это всего лишь одна игра», — приводит слова Разина официальный сайт клуба.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 6 марта в Череповце.