Апальков заявил, что его отношение к жизни кардинально поменялось после перехода в «Барыс»

Форвард «Барыса» Даниил Апальков рассказал о том, как переход в казахстанскую команду повлиял на его жизнь.

«Мне выпала такая возможность пересмотреть отношение к любимому делу и вернуться на высокий уровень. Я безмерно благодарен руководству клуба, команде, тренерскому штабу за то, что мне доверились. Сейчас мое отношение к делу и к жизни поменялось кардинально», — цитирует Апалькова Metaratings.ru.

В этом сезоне 32-летний нападающий сыграл за «Барыс» 19 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков. Его соглашение с командой будет действовать до конца текущего сезона.

«Барыс» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 44 очка за 52 матча.