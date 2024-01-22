Защитник «Салавата Юлаева» Панин оставил памятный конек на могиле Амирова

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин оставил памятный конек на кладбище у могилы воспитанника команды Родиона Амирова.

«Сегодня съездил к Родиону Амирову на кладбище. Навестил его и оставил там конек с номером 27. У меня большая просьба — не забирайте его, пожалуйста, пусть он останется там в память о нем», — сказал Панин на видео, опубликованном в Telegram-канале уфимского клуба.

Ранее «Салават Юлаев» вывел из обращения 27-й номер, под которым играл Амиров.

Воспитанник уфимского клуба ушел из жизни 14 августа 2023 года в возрасте 21 года. В феврале 2022-го у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.