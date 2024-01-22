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Сегодня, 18:50

«Автомобилист» победил «Барыс» благодаря шайбе Голышева

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Автомобилист» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

Победную шайбу гостей забросил Анатолий Голышев, по одному голу у Степана Хрипунова и Кертиса Волка. У хозяев отличились Понтус Оберг и Кристиан Хенкель.

«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 56 матчах.

«Барыс» идет на 11-й строчке с 44 очками в 53 играх.

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«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Хрипунов — 7 (Голышев, Денежкин), 15:42 — 0:1. Оберг — 16 (Шалапов, Хенкель), 50:03 — 1:1. Волк — 8 (бол., Мэйсек), 52:06 — 1:2. Голышев — 9 (Хрипунов, Денежкин), 56:09 — 1:3. Хенкель — 1 (Камара), 56:41 — 2:3.

Вратари: Бояркин (58:20) — Аликин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (9+7+10) — 29 (9+9+11).

Судьи: Васильев, Гамалей.

22 января. Астана. Барыс-Арена. 4225 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 55 36 19 78
2 Авангард 53 36 17 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 56 31 25 68
5 Лада 55 27 28 65
6 Ак Барс 53 31 22 64
7 Трактор 54 29 25 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 53 15 38 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 55 31 24 70
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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