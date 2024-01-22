«Автомобилист» победил «Барыс» благодаря шайбе Голышева
«Автомобилист» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
Победную шайбу гостей забросил Анатолий Голышев, по одному голу у Степана Хрипунова и Кертиса Волка. У хозяев отличились Понтус Оберг и Кристиан Хенкель.
«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 56 матчах.
«Барыс» идет на 11-й строчке с 44 очками в 53 играх.
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«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Голы: Хрипунов — 7 (Голышев, Денежкин), 15:42 — 0:1. Оберг — 16 (Шалапов, Хенкель), 50:03 — 1:1. Волк — 8 (бол., Мэйсек), 52:06 — 1:2. Голышев — 9 (Хрипунов, Денежкин), 56:09 — 1:3. Хенкель — 1 (Камара), 56:41 — 2:3.
Вратари: Бояркин (58:20) — Аликин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (9+7+10) — 29 (9+9+11).
Судьи: Васильев, Гамалей.
22 января. Астана. Барыс-Арена. 4225 зрителей.
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